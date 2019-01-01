الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله

القدس المحتلة / سما /

أجبرت بلدية الاحتلال بالقدس، المواطن محمد عبد السلام البشتي (26 عاما) من بلدة شعفاط، على هدم منزله الذي يقطن فيه هو وزوجته، بحجة البناء غير القانوني.

وقال البشيتي، إن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا بهدم منزله ذاتيا، او هدمه من قبل طواقم بلدية الاحتلال في القدس وتغريمه أجرة الهدم وتقارب 70 ألف شيكل.

وأوضح أنه يخوض منذ شهر آذار/مارس 2019 صراعا مريرا مع سلطات الاحتلال، لوقف أمر هدم منزله المكون من طابقين، وتبلغ مساحته 126 مترا مربعا.

وبدأ البشيتي هدم منزله منذ ساعات مساء أمس، على أن ينتهي اليوم، تجنبا لدفع تكاليف الهدم