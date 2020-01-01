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مستوطنون يعتدون على شاب بلخليل واعتقال ثلاثة مواطنين في الفوار

الجمعة 28 فبراير 2020 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على شاب بلخليل واعتقال ثلاثة مواطنين في الفوار


الخليل / سما /

 أصيب شاب بجروح، جراء الاعتداء عليه من قبل مستوطنين خلال المواجهات التي اندلعت، اليوم الجمعة، مع جيش الاحتلال وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب محمد هشام إدريس (22 عاما) من مدينة الخليل، أصيب بحجر في وجهه من قبل أحد المستوطنين الذين تواجدوا برفقة قوات الاحتلال التي قمعت وقفة سلمية منددة بجرائم الاحتلال وسط الخليل، وتم نقله إلى مستشفى عاليه الحكومي.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت ثلاثة مواطنين هم؛ اياد فوزي الواوي (23 عاما)، ويزيد وليد النجار، وجواد محمد هديب.

#مستوطنون #اعتقال #الخليل

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