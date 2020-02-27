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الصحة الفلسطينية تصدر تعميم هام.. واسرائيل تعلن ارتفاع اصابات كورونا لـ 6

الجمعة 28 فبراير 2020 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية تصدر تعميم هام.. واسرائيل تعلن ارتفاع اصابات كورونا لـ 6


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية مساء اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 6.

وقالت الصحة الاسرائيلية ان الحالة السادسة لاسرائيلي من احدى مدن الشمال عاد من إيطاليا بتاريخ ٢٢-٢ وتم عزله في مستشفى رمبام بحيفا.

وكانت اسرائيل اعلنت عن اصابة خامسة لمريض من سفينة دايموندز خضع للعلاج في اليابان وجاءت نتيجة فحصه الأخير سلبية فغادر المستشفى في طوكيو الى تل ابيب وخضع صباح اليوم لفحص جديد جاءت نتيجته إيجابية فتم تحويله للحجر الصحي في مستشفى شيبا.

بدورها، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية تعميما طالبت خلاله أي مواطن كان على متن الرحلة الجوية من طوكيو الى اسنطبول ومن ثم تل ابيب يومي 27-28 /2 / 2020 بمراجعة مديريات وزارة الصحة.

وقالت الوزارة "بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا على الرحلة الجوية من طوكيو إلى اسطنبول بتاريخ 27/2/2020 الساعة 23:00 بتوقيت تركيا، ثم من اسطنبول إلى تل أبيب بتاريخ 28/2/2020 ساعة الهبوط 8:55 بتوقيت فلسطين، تهيب وزارة الصحة الفلسطينية في حال كان أي مواطن فلسطيني على متن هذه الرحلة التواصل مع أقرب مديرية صحة في منطقته من خلال الأرقام المرفقة، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة".

#كورونا #اسرائيل #الصحة #رام الله

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