اسرائيل: اجراءات جديدة على معبر "ايرز" لمنع تفشي كورونا

غزة / سما /

أعلنت سلطات الاحتلال مساء اليوم عن اجراءات جديدة ستتبعها على معبر "ايرز" بيت حانون لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وقالت قوات الاحتلال "أنه إعتبارا من اليوم يتوجب على العابرين من معبر ايرز بالإتجاهين، سواء إذا كانوا في طريقهم الى الضفة الغربية أو في طريق عودتهم الى قطاع غزة، أن يكون بحوزتهم جميع جوازات السفر سارية المفعول التي يمتلكونها. (جواز سفر فلسطيني او أي جواز اخر)، وذلك كجزء من الخطوات التي ترمي الى منع تفشي فيروس الكورونا وفرض رقابة على المسافرين الذين مكثوا في دول فيها خطر انتشار هذا الفيروس".

وأضافت "يتوجب على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذين من الممكن أن يمروا من معبر إيرز ويحملون جنسية أجنبية ويملكون جواز سفر أجنبي ايّاً كان، احضار هذا الجواز معهم أيضا الى المعبر".