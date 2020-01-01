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كحول لفان: سنشكل حكومة وحدة وطنية دون نتنياهو

الجمعة 28 فبراير 2020 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
كحول لفان: سنشكل حكومة وحدة وطنية دون نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

قال زعيم حزب كحول لفان بيني غانتس إنه سيعمل كل ما بوسعه لعدم الذهاب إلى انتخابات رابعة، وإنه بدون نتنياهو يمكن تشكيل حكومة وحدة خلال 10 دقائق.
 
يأتي هذا التصريح قبل موعد انتخابات الكنيست المقرر بعد ثلاثة أيام، ووسط حديث عمير بيرتس عن اتفاق بين تحالف (العمل – غيشر- ميرتس) وكحول لفان على تشكيل حكومة أقلية بدعم من القائمة المشتركة وحزب إسرائيل بيتنا.
 
وأقال بيني غانتس أمس مستشاره يسرائيل باخار بعد أن اتهم غانتس بعدم امتلاكه الشجاعة لشن هجوم على إيران ويعرض أمن إسرائيل للخطر، وعقب الليكود على ذلك في بيان له على حقيقة كلام "باخار" وأن غانتس لا يجوز أن يتولى رئاسة الحكومة.

#كاحول لافان #الليكود #غانتس #نتنياهو #انتخابات الكنيست #عمير بيرتس #ليبرمان

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