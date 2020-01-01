134 إصابة في قمع الاحتلال اعتصام مندد للاستيطان بنابلس

نابلس / سما /

أصيب اليوم الجمعة، 134 مواطنا، بينهم طفل في الرصاص الحي، عقب اقتحام قوات الاحتلال، جبل العرمة جنوب نابلس.



وذكرت مصادر محلية أن قوة لجيش الاحتلال دهمت جبل "العرمة" قرب بلدة بيتا وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق اعتصام مندد بالاستيطان.



وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 134 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا قرب نابلس، ووصفت الإصابات بالطفيفة.

وتوزعت الإصابات كالتالي: إصابة بالرصاص الحي بالظهر، إصابة بقنبلة غاز بالرأس، ٣ اصابات سقوط وكسور واعتداء، ٧٦ اصابة بالغاز المسيل للدموع، ٥٣ اصابة بالرصاص المطاطي اصابتين منهم بالرأس.

وأشارت الجمعية إلى أنها نقلت طفلا 16 عاما جراء إصابته برصاصة في الظهر خلال المواجهات الدائرة على جبل العرمة الرصاص الحي بالظهر، وكذلك مواطنا أصيب بقنبلة غاز في رأسه، و2 نتيجة سقوط وكسور، إلى جانب إصابة متطوع من إسعاف الجمعية بالمطاط بالرأس.

وأشارت مصادر صحفية إلى ان المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال بالمنطقة ما زالت مستمرة، وإلى أن سلطات الاحتلال أعلنت المنطقة التابعة لأراضي قرية بيتا جنوب نابلس منطقة عسكرية مغلقة حتى مساء اليوم

وهاجمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر الجمعة، المواطنين المرابطين على قمة جبل العرمة في بلدة بيتا، جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان أنّ قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجبل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين الذين أمضوا ليلتهم للتصدي لتهديدات المستوطنين باقتحامه والسيطرة عليه.

وأصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، وطاردت قوات الاحتلال العديد من الشبان في أحد أطراف الجبل، وأطلقت عليهم الرصاص وقنابل الغاز.

