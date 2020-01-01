  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد: وزير الحرب بينت يخرج عن وعيه ويفقد اعصابه في مقابلة تلفزيونية.. والسبب غزة

الجمعة 28 فبراير 2020 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: وزير الحرب بينت يخرج عن وعيه ويفقد اعصابه في مقابلة تلفزيونية.. والسبب غزة


القدس المحتلة / سما /

خرج وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بينت، عن وعيه وفقد اعصابه وذلك خلال مقابلة تلفزيونية على القناة 12 العبرية تطرقت خلالها مقدمة البرنامج رينا متسليح لصواريخ غزة.

ووفقا لمقطع فيديو نشرته القناة العبرية، فان بينت فقد اعصابه وغادر الاستوديو وذلك عندما توجهت المقدمة بالسؤال لنفتالي حول اطلاق الصواريخ من غزة وارادت استعراض جرافيك يبين حجم الصواريخ في عهد نفتالي بينت و يوضح أن فترة وجوده في منصب وزير الجيش لم يتغير شيء بل الوضع بالنسبة لسكان مستوطنات غلاف غزة هو الأسوء ، الامر الذي جعل وزير الحرب بينت يقاطع مقدمة البرنامح رينا متسليح صارخاً: "أها اذا هو هو اللقاء وهكذا المقابلة".

وفي المقطع الذي نشرته القناة العبرية، يقوم بينت  بانزال الميكروفون من على قميصه، ويهم بالمغادرة وقبيل المغادرة يتوجه للجمهور قائلاً*هذا ما يريدونه وما يسعون اليه فقط افشال حزب اليمين الجديد*

#نفتالي بينت #الجيش الإسرائيلي #صواريخ #قطاع غزة #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة #انتخابات الكنيست #حزب اليمين الجديد #حماس #غزة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : جاسوسة إسرائيلية خدعت الزعيم الراحل عرفات وتجسست على الفلسطينيين

محدث: ارتفاع عدد قتلى الجنود الاتراك إلى 37 وجرح العشرات في قصفٍ جوي بسورية

بالاسماء.. قرار رئاسي بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية

موقع يكشف قصة سقوط مبارك أسيرا بيد الجيش المغربي

24 ألف دولار تكلفة وجبة العشاء لنتنياهو وزوجته

استطلاع: نتنياهو يواصل التقدم على غانتس ومعسكره يقترب من 60 مقعداً

غزة: 5 مواطنين بالحجر الصحي ولا اصابات بكورونا

الأخبار الرئيسية

الصحة والتعليم تقرران إيقاف الرحلات المدرسية والجامعية في فلسطين بسبب كورونا

22

صحفي إسرائيلي: المقاطعة الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية ماهي إلا استعراض..

2

تحليلات إسرائيلية: عملية عسكرية قريبة.. وفجوة عميقة تمنع تهدئة في غزة

نتنياهو : حل السلطة الفلسطينية وإلغاء الأردن لاتفاقية السلام معنا "لا يهمّنا"

860x484 (5)

40 اصابة عقب اقتحام الاحتلال جبل العرمة جنوب نابلس