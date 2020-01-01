شاهد: وزير الحرب بينت يخرج عن وعيه ويفقد اعصابه في مقابلة تلفزيونية.. والسبب غزة

القدس المحتلة / سما /

خرج وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بينت، عن وعيه وفقد اعصابه وذلك خلال مقابلة تلفزيونية على القناة 12 العبرية تطرقت خلالها مقدمة البرنامج رينا متسليح لصواريخ غزة.

ووفقا لمقطع فيديو نشرته القناة العبرية، فان بينت فقد اعصابه وغادر الاستوديو وذلك عندما توجهت المقدمة بالسؤال لنفتالي حول اطلاق الصواريخ من غزة وارادت استعراض جرافيك يبين حجم الصواريخ في عهد نفتالي بينت و يوضح أن فترة وجوده في منصب وزير الجيش لم يتغير شيء بل الوضع بالنسبة لسكان مستوطنات غلاف غزة هو الأسوء ، الامر الذي جعل وزير الحرب بينت يقاطع مقدمة البرنامح رينا متسليح صارخاً: "أها اذا هو هو اللقاء وهكذا المقابلة".

وفي المقطع الذي نشرته القناة العبرية، يقوم بينت بانزال الميكروفون من على قميصه، ويهم بالمغادرة وقبيل المغادرة يتوجه للجمهور قائلاً*هذا ما يريدونه وما يسعون اليه فقط افشال حزب اليمين الجديد*