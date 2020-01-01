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كيلة: قطاع غزة خال تماما من فيروس كورونا والصحيفة التي نشرت الخبر اعتذرت

الجمعة 28 فبراير 2020 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيلة: قطاع غزة خال تماما من فيروس كورونا والصحيفة التي نشرت الخبر اعتذرت


رام الله /سما/

قالت وزيرة الصحة مي كيلة إن فلسطين بجناحي الوطن (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة) خالية تماما من فيروس كورونا.

وأضافت كيلة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أنه للأسف قامت صحيفة ترويجية بوضع قائمة البلاد التي التي أصيبت بفيروس كورونا، وذكرت أنه يوجد في قطاع غزه 17 حالة دون الرجوع إلى منظمة الصحة العالمية أو الدوائر المختصة  في وزارة الصحة في الضفة الغربية أو غزة.

وأشارت إلى أنه بعد تقصي الحقائق  من المرجعيات الوبائية والصحية في قطاع غزه الذين أكدوا عدم وجود الحالات، وعليه تم الاتصال بالصحيفة والتي اعتذرت عن نشر الخبر دون مرجعية، وأصدرت نموذجا آخر لا يشمل أي إصابات في غزة.

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