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الصحة والتعليم تقرران إيقاف الرحلات المدرسية والجامعية في فلسطين بسبب كورونا

الجمعة 28 فبراير 2020 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة والتعليم تقرران إيقاف الرحلات المدرسية والجامعية في فلسطين بسبب كورونا


رام الله /سما/

اوعزت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، بضرورة وقف الرحلات المدرسية والجامعية لمنع تفشي فيروس كورونا في فلسطين.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور طريف عاشور ان "وزيرة الصحة خاطبت وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، للايعاز الى المدارس والجامعات بوقف الرحلات الطلابية حتى إشعار آخر وذلك كحالة وقائية لمنع الاختلاط المكثف بين الطلبة كأجراء احترازي تحسبا من وصول الفيروس الى فلسطين.

وقالت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم انه "بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم على (جميع المدارس الحكومية والخاصة والوكالة ) الالتزام التام، وعدم السماح بالرحلات حتى في أيام نهاية الأسبوع او بمبادرات شخصية حتى إشعار اخر وتحت طائلة المسؤولية.
 

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