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صحفي إسرائيلي: المقاطعة الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية ماهي إلا استعراض..

الجمعة 28 فبراير 2020 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي إسرائيلي: المقاطعة الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية ماهي إلا استعراض..


القدس المحتلة / سما /

علق الصحفي الإسرائيلي  اليور ليفي من يديعوت آحرونوت، على حسابه الخاص على "تويتر"، على تواجد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدينة، حسين الشيخ، في السوق الحرة في مطار بن غوريون في تل أبيب.

وأضاف:"صحيح أن هناك معركة اقتصادية بين وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، ومنسق شؤون المناطق كميل أبو ركن مع قيادة السلطة الفلسطينية، ولكن 95% من ذلك ما هو إلا استعراض".

وتابع :"هنا النتيجة الوزير الفلسطين حسين الشيخ المسؤول عن الاتصال والمقاطعة مع إسرائيل يتجول في السوق الحرة في مطار بن غوريون في طريقه إلى الخارج".

وختم تغريدته بالقول:"رحلة سعيدة".

נכון קרבות הציוצים ומלחמות הסחר בין שר הביטחון בנט, מתאם פעולות הממשלה בשטחים כמיל אבו רוקון והנהגת הרשות הפלסטינית?

אז 95% מזה זו הצגת טוויטר.

הנה המציאות: השר הפלסטיני חוסין א-שייח, האיש שאחראי על הקשר והחרם מול ישראל, מתכייף אתמול בדיוטי פרי בנתב"ג בדרך לחו"ל.
Bon voyage pic.twitter.com/OBELSLep2Y

— Elior Levy • אליאור לוי (@eliorlevy) February 27, 2020

يذكر أن الشيخ  سافر إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث التقى وزير الخارجية الروسي لافروف يوم الخميس

#حركة المقاطعة الاسرائيلية #اسرائيل #السلطة الفلسطينية #نفتالي بينت #حسين الشيخ #مطار بن غوريون

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