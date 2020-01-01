البرغوثي: قمع الاحتلال لمسيرتنا في شارع الشهداء لن يوقف نضالنا

الخليل / سما /

قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أثناء مشاركته في المسيرة التي انطلقت تجاه شارع الشهداء في الخليل والتي شارك فيها الآلاف أن المسيرة كرست لإحياء ذكرى شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي، و لكسر نظام الفصل العنصري في مدينة الخليل، ولإعلان الرفض الحازم لمؤامرة صفقة القرن.

وأشار البرغوثي إلى أن جماهير غفيرة بالآلاف شاركت في التظاهرة بالاضافة إلى عشرات من المتضامنين الأجانب وأحد أعضاء البرلمان الأوروبي.

وقال البرغوثي إن جنود الاحتلال إعتدوا على المسيرة بشكل خطير بإلقاء الحجارة عليهم من أسطح بنايات عالية ، و بعد ذلك بإلقاء قنابل الصوت و إطلاق الرصاص المعدني.

و قال البرغوثي إن قمع الاحتلال لن يوقف، أو يكسر نضالنا لاسقاط نظام الأبرتهايد و التمييز العنصري في الخليل و كل فلسطين.