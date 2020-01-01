إصابة 6 مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية / سما /

أصيب ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة 6 شبان بالرصاص المطاطي، أحدهم أصيب بالرأس ونقل إلى مستشفى رفيديا بنابلس لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وانطلقت المسيرة هذا الأسبوع، بمشاركة أبناء القرية، وعدد من المتضامنين، ردد المشاركون خلالها الشعارات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، وذلك بمشاركة عدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء الاسرائيليين.