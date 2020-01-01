أول رئيس دولة يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا.. تعرف عليه!

سما / وكالات/

يمكثُ الرئيس المنغولي خالتاما باتولغا، اليوم الجمعة، في الحجر الصحي ليكون أول رئيس دولة في الحجر الصحي بسبب مخاوف من اصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقالت وكالة الأنباء المنغولية إنَّ الرئيس خالتاما باتولغا وضع في الحجر الصحي، بعد يوم واحد من زيارته للصين ومقابلته للرئيس تشي جينبينغ.

ويعتبر باتولغا أول رئيس دولة يدخل الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا، الذي تفشى من مدينة ووهان الصينية لأنحاء العالم، دون أن تحدد الوكالة المنغولية إذا كان الأمر مجرد إجراء احترازي.

ويأتي قرار منغوليا بينما شهدت 5 دول جديدة حول العالم، الجمعة، حالات إصابة أولى بفيروس كورونا المستجد، الذي لا يزال ينتشر حول العالم، خارجا من مدينة ووهان الصينية.