هيئة مسيرات العودة تدعو لاستمرار الفعاليات والاشتباك المفتوح مع الاحتلال

غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة "صفقة القرن"، اليوم الجمعة، جماهير شعبنا في الضفة وكافة أرجاء الوطن والشتات لاستمرار الفعاليات والاعتصامات والاشتباك المفتوح مع الاحتلال في كافة مواقع التماس للتصدي لجرائمه على الأرض، ومواجهة الصفقة.

جاء ذلك خلال صلاة الجمعة أمام بوابة حاجز بيت حانون (إيرز)؛ ضمن الفعاليات الاحتجاجية التي أقرتها الهيئة رفضاً لـ"صفقة ترمب".

وأكدت الهيئة، أنها تدرك خطورة المرحلة وتعقيداتها نتيجة مواصلة العدو لجرائمه على الأرض، واستمرار الاندفاعية الأمريكية لتصفية الحقوق عبر "صفقة القرن" التي لا تستهدف الأرض فحسب بل الهوية والوجود الفلسطيني.

وطالبت الهيئة الأمم المتحدة وهيئاتها بالعمل على استعادة مصداقيتها التي اختطفتها الإدارة الامريكية وحلفائها، من خلال العمل على إحقاق الحق الفلسطيني وتنفيذ قراراتها الدولية المنصفة للقضية الفلسطينية.

ودانت الهيئة جريمة اغتيال والتنكيل بالشهيد محمد الناعم، داعيةً الهيئات الدولية لإدانة الجريمة وفتح تحيق لإنصاف الضحية مستنكرة الصمت العربي الرسمي حول هذه الجريمة، موجهة التحية لمقاومة شعبنا التي دافعت عن كرامتنا الوطنية.

كما ودعت الهيئة جماهير شعبنا بغزة للمشاركة في الفعاليات الشعبية التي تنظمها الهيئة خلال الجمعة القادمة، مشددةً على استمرار فعالياتها وأنشطتها، وحراكها السياسي والشعبي من أجل التصدي لكل أشكال الاحتلال والعدوان على شعبنا، وفي مواجهة صفقة العار الأمريكية.