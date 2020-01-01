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إصابة شاب بعيار اسفنجي في مواجهات كفرقدوم

الجمعة 28 فبراير 2020 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب بعيار اسفنجي في مواجهات كفرقدوم


قلقيلية / سما /

 أصيب، اليوم الجمعة، الشاب صلاح منصور بعيار اسفنجي في الرأس، ومواطنين عدة بحالات اختناق جراء اندلاع مواجهات مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلده كفر قدوم شرق قلقيلية، عقب انتهاء صلاة الجمعة وانطلاق المسيرة الأسبوعية باتجاه المدخل المغلق.

ولاحق جنود الاحتلال المصورين الصحفيين لمنعهم من تصوير عمليات القمع، كما استخدموا كافة الأسلحة في قمع المشاركين.

يذكر أن الفتى محمد شتيوي أصيب برصاصة استقرت في الجمجمة قبل قرابة الشهر، وما زال يرقد في مشفى هداسا وكذلك الطفل عبدالرحمن شتيوي الذي أصيب قبل ستة أشهر بعيار ناري من النوع المتفجر ومازال في غيبوبة جراء الاصابة الخطيرة.

#مواجهات #الاحتلال #كفر قدوم #قلقيلية

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