  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عائلة بغزة تنفي مزاعم بينيت مصادرته أموال شركتهم

الجمعة 28 فبراير 2020 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة بغزة تنفي مزاعم بينيت مصادرته أموال شركتهم


غزة / سما /

نفت عائلة شملخ وشركة المتحدون في غزة، مزاعم وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، حول مصادرة أموال الشركة.

وأكدت العائلة والشركة في بيان مشترك، اليوم الجمعة، أن ما جاء على لسان بينيت محض كذب وافتراء ولا صحة له.

وكان بينيت نشر تغريدة على حسابه في موقع تويتر قال فيها إنه وقَّع على أمر بالاستيلاء على 4 ملايين دولار من شركة المتحدون للصرافة المملوكة لرجل الأعمال الفلسطيني زهير شملخ.

وزعم بينيت أن تلك الأموال تم تحويلها من إيران إلى قطاع غزة لدعم المقاومة، في حين لم يحدد تاريخ ومكان وشكل عملية الاستيلاء المزعومة.

واعتبرت العائلة أن "التصريح يأتي في إطار الدعاية الانتخابية الإسرائيلية لتحقيق مكاسب سياسية على حسابنا"، مشددة على رفضها بالمطلق الزج باسمها في آتون الصراعات الحزبية الإسرائيلية.

وأكدت أن شركة المتحدون، شركة تجارية فلسطينية ملتزمة بالقانون التجاري والمالي الفلسطيني، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية ذات الصلة لإدانة واستنكار هذا التصريح لما يسببه من ضرر وأذى للإقتصاد الفلسطيني عامة وللشركة خاصة.

#نفتالي بينت #الجيش الاسرائيلي #مصادرة اموال #حماس #ايران #شركة المتحدون للصرافة #عائلة شملخ #غزة

الأكثر قراءة اليوم

محدث: ارتفاع عدد قتلى الجنود الاتراك إلى 37 وجرح العشرات في قصفٍ جوي بسورية

بالاسماء.. قرار رئاسي بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية

موقع يكشف قصة سقوط مبارك أسيرا بيد الجيش المغربي

24 ألف دولار تكلفة وجبة العشاء لنتنياهو وزوجته

غزة: 5 مواطنين بالحجر الصحي ولا اصابات بكورونا

استطلاع: نتنياهو يواصل التقدم على غانتس ومعسكره يقترب من 60 مقعداً

بيرتس : سنعين وزيرًا عربيًا في الحكومة المقبلة .. فمن هو ؟

الأخبار الرئيسية

2

تحليلات إسرائيلية: عملية عسكرية قريبة.. وفجوة عميقة تمنع تهدئة في غزة

نتنياهو : حل السلطة الفلسطينية وإلغاء الأردن لاتفاقية السلام معنا "لا يهمّنا"

860x484 (5)

40 اصابة عقب اقتحام الاحتلال جبل العرمة جنوب نابلس

o

فيديو : جاسوسة إسرائيلية خدعت الزعيم الراحل عرفات وتجسست على الفلسطينيين

الآلاف من المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى