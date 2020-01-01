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تحويل أمين سر "فتح" في أريحا الى الاعتقال الاداري

الجمعة 28 فبراير 2020 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحويل أمين سر "فتح" في أريحا الى الاعتقال الاداري


أريحا /سما/

حولت سلطات الاسرائيلية امين سر اقليم فتح في اريحا نائل جهاد ابو العسل الى الاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر.

واقرت محكمة عسكرية اسرائيلية القرار الصادر من جهاز المخابرات الاسرائيلية، استنادا لما تسميه "الملف السري" دون الافصاح عن شيء ودون السماح لمحاميه بالاطلاع عليه فيما اكتفى ممثل النيابة العسكرية بالادعاء ان ابو العسل يشكل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها وينتمي الى منظمة غير قانونية بحسب زعمه.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ابو العسل من منزله الكائن في مخيم عقبة جبر بمحافظة اريحا قبل نحو الاسبوعين، وهو نجل محافظ اريحا والاغوار وسبق له ان اعتقل عدة مرات.

#الاعتقال الاداري #اريحا #فتح

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