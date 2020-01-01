الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف بناء المستوطنات

القدس المحتلة / سما /

جدد الاتحاد الأوروبي، دعوته إسرائيل لوقف بناء المستوطنات، وتعليق نشر المناقصات، والامتناع عن أي تدابير تهدف إلى النهوض بخطط البناء هذه، باعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، تعقيبا على إعلان إسرائيل عن خطط بناء وحدات استيطانية جديدة، في المنطقة المسماه "E1"، شرق القدس في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي عن قرار إنشاء مستوطنات جنوب القدس، حيث تم نشر مناقصات "جفعات حمتوس" هذا الأسبوع.

واعتبر بوريل أن بناء المستوطنات في هذه المناطق سيؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية والضفة الغربية، كما أن البناء في المنطقة المسماة "E1" سيؤدي إلى قطع الاتصال بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، داعيا إلى الامتناع عن أي عمل أحادي الجانب يقوض صلاحية حل الدولتين.