إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لمواطنة إسرائيلية كانت على اتصال بالمريض الاسرائيلي الذي عاد من إيطاليا مؤخرا.

وقالت وزارة الصحة الاسرائيلية في بيان: " تم تسجيل حالة مريضة إسرائيلية مصابة بالكورونا كانت على اتصال شخصي وثيق مع المريض الذي عاد من إيطاليا وتم تشخيصها بنتيجة إيجابية بالكورونا ونقلها إلى العزلة".

وأوضحت وزارة الصحة بأن هذه الإصابة الأولى في إسرائيل "بالعدوى".

وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس الخميس، عن إصابة أحد مواطنيها بفيروس كورونا عاد مؤخراً من إيطاليا.

ولم يخضع المصاب إلى الفحص مباشرة لدى عودته، وقد جرى اكتشاف الإصابة بعد أيام.

وأضافت الوزارة أنها ستعمل على تطبيق العزل المنزلي للأشخاص القادمين من إيطاليا لمدة أسبوعين كإجراء احترازي لاحتواء انتشار الفيروس.

وتشير التقييمات في وزارة الصحة إلى أن هناك فرصة كبيرة لانتشار الفيروس في مناطق واسعة من أوروبا.

ودعت الوزارة الإسرائيليين إلى تجنب السفر إلى الخارج بشكل عام إلا للضرورة.

وأعلنت إسرائيل يوم الجمعة الماضي عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لسيدة كانت على متن سفينة الرحلات السياحية (دايموند برينسس) في اليابان، بعد وصول 11 مواطنا إسرائيليا كانوا على متن السفينة وتم إخضاعهم للحجر الصحي مباشرة.