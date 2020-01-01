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40 اصابة عقب اقتحام الاحتلال جبل العرمة جنوب نابلس

الجمعة 28 فبراير 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
40 اصابة عقب اقتحام الاحتلال جبل العرمة جنوب نابلس


رام الله / سما /

 أصيب اليوم الجمعة، 40 مواطناً بحالات اختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال جبل العرمة جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر أن 19 إصابة كانت بفعل الغاز المسيل للدموع و 11 إصابة بالمطاط، وتم تقديم الإسعاف الأولي للإصابات التي وصفت بالطفيفة، فيما نقلت إصابتان إلى المشافي، إحداها كسور ورضوض والثانية إصابة بالفخذ بقنبلة غاز.

ورابط عشرات المواطنين طوال الليل فوق قمة جبل العرمة وذلك عقب دعوات من قبل المستوطنين لاستهدافه والاستيلاء عليه.

وأفاد شهود عيان أنّ قوات الاحتلال وصلت للجبل بشكل مفاجئ وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين المرابطين في الجبل للتصدي لتهديدات المستوطنين باقتحامه والسيطرة عليه.

يذكر أن المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال بالمنطقة ما زالت مستمرة، وأن سلطات الاحتلال أعلنت المنطقة التابعة لأراضي قرية بيتا جنوب نابلس منطقة عسكرية مغلقة حتى مساء اليوم.

كما قامت جرافة تابعة للاحتلال بإزالة العلم الفلسطيني المرفوع فوق قمة جبل العرمة.

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