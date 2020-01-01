  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحة غزة تنفي وجود حالات كورونا في القطاع

الجمعة 28 فبراير 2020 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تنفي وجود حالات كورونا في القطاع


غزة / سما /

أكد مدير عام الطب الوقائي بوزارة الصحة في قطاع غزة مجدي ضهير، اليوم الجمعة، عدم صحة الأنباء المتداولة حول تسجيل إصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، مشدداً على أن غزة خالية من الفيروس.

وقال: "لم نسجل أي حالة بالقطاع، والرابط المتداول حول موقع يسجل إصابات الفيروس حول العالم غير واضح من ناحية اللغة ومصدره"، لافتاً إلى أنه "حتى الآن هناك فقط خمسة حالات في الحجر الصحي الذي أنشأته الوزارة بمعبر رفح البري، وهم موجودين للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس".

يذكر أن اجراءات وزارة الصحة على معبر رفح البري ستشمل العائدين من الصين واليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وايران وسنغافورة وايطاليا.

وحذرت وزارة الصحة في غزة من تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده تسجيل منظمة عالمية إصابة 17 مواطناً من غزة بفيروس كورونا، كما تداولوا رابطاً الكترونياً يتعلق بهذا الأمر.

#غزة #صحة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

محدث: ارتفاع عدد قتلى الجنود الاتراك إلى 37 وجرح العشرات في قصفٍ جوي بسورية

بالاسماء.. قرار رئاسي بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية

اعتراف إسرائيلي بفشل التعامل مع غزة : "كالشوكة بحلقنا"

اسرائيل تغتال مسؤول رفيع في "حزب الله" بالقنيطرة

غزة: 5 مواطنين بالحجر الصحي ولا اصابات بكورونا

استطلاع: نتنياهو يواصل التقدم على غانتس ومعسكره يقترب من 60 مقعداً

شاهد..عصابات هندوسية تقتل عشرات المسلمين في الهند وتحرق بيوتهم ومساجدهم

الأخبار الرئيسية

860x484 (5)

40 اصابة عقب اقتحام الاحتلال جبل العرمة جنوب نابلس

o

فيديو : جاسوسة إسرائيلية خدعت الزعيم الراحل عرفات وتجسست على الفلسطينيين

الآلاف من المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

جيش الاحتلال ينهي تدريبا استعدادا لحرب لبنان المقبلة

الحكومة تكشف: ارتفاع الاقتطاعات المالية لـ 667 مليون شيكل وتدعو النقابات إلى حوار وطني