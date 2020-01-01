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مقتل شاب فلسطيني شمال فلسطين المحتلة

الجمعة 28 فبراير 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب فلسطيني شمال فلسطين المحتلة


القدس المحتلة / سما /

قتل شاب فلسطيني، الليلة الماضية، جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في قرية جسر الزرقاء في منطقة الكرمل جنوب حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن القتيل يبلغ من العمر 20 عامًا مشيرًا إلى أن الأطباء حددوا وفاته خلال نقله للمستشفى.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا في ظروف الحادثة.

وقالت مصادر فلسطينية من الداخل إن الشاب الذي قتل هو "نبيل عيسى عماش"، ولم تعرف أسباب خلفية القتل.

ويشهد الوسط الفلسطيني في الداخل المحتل، العديد من جرائم القتل، وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس في ملاحقة المجرمين.

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