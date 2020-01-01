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الآلاف من المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

الجمعة 28 فبراير 2020 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف من المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى


القدس المحتلة / سما /

أدى الآلاف من المصلين صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وادى المبعدون عن الاقصى الصلاة على عتبات المسجد.

وامتلأت مصليات الاقصى " المسجد القبلي والأقصى القديم ومصلى باب الرحمة"بالمصلين من أهالي القدس والداخل الفلسطيني والدول العربية والاجنبية.

وفور انتهاء صلاة الفجر ردد المصلون التكبيرات وهتف للاقصى خلال خروجهم من الأقصى.

وأكد المبعدون عن الاقصى من النسوة والشبان على حقهم بالوصول والصلاة في اقرب نقطة للاقصى رغم ما يتعرضون له من التهديد والملاحقة واقتحامات لمنازلهم.

وابعدت شرطة الاحتلال الشاب المبعد عن الاقصى نظام ابو رموز عن منطقة باب حطة، فأدى الصلاة في طريق المجاهدين "بين بابي حطة والاسباط ".

#صلاة #المسجد الاقصى #القدس

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