الآلاف من المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

أدى الآلاف من المصلين صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وادى المبعدون عن الاقصى الصلاة على عتبات المسجد.

وامتلأت مصليات الاقصى " المسجد القبلي والأقصى القديم ومصلى باب الرحمة"بالمصلين من أهالي القدس والداخل الفلسطيني والدول العربية والاجنبية.

وفور انتهاء صلاة الفجر ردد المصلون التكبيرات وهتف للاقصى خلال خروجهم من الأقصى.

وأكد المبعدون عن الاقصى من النسوة والشبان على حقهم بالوصول والصلاة في اقرب نقطة للاقصى رغم ما يتعرضون له من التهديد والملاحقة واقتحامات لمنازلهم.

وابعدت شرطة الاحتلال الشاب المبعد عن الاقصى نظام ابو رموز عن منطقة باب حطة، فأدى الصلاة في طريق المجاهدين "بين بابي حطة والاسباط ".