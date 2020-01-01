عزل الفريق الرياضي الإسرائيلي في الإمارات بسبب كورونا

القدس المحتلة / سما /

أقدمت السلطات المختصة في دولة الإمارات، أمس الخميس، على عزل الفريق الرياضي الإسرائيلي المتواجد في دبي للمشاركة بسباق الدراجات الهوائية.

وبحسب موقع صحيفة معاريف في خبر نشر فجر اليوم الجمعة، فإنه تم عزل الفريق بعد أن تم وقف السباق للاشتباه بوجود حالتين من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المتسابقين من إحدى الدول الأوروبية.

ووفقًا للموقع، فإنه تم عزل الفريق الإسرائيلي في أحد الفنادق وسط دبي، حيث ستجري سلسلة من الفحوصات لتحديد فيما إذا كانت هناك أي حالات إصابة في صفوفه مشيرًا إلى أنه تم عزل فرق أخرى من دول مختلفة وسيتم إجراء فحوصات لها أيضًا.