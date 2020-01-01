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جيش الاحتلال ينهي تدريبا استعدادا لحرب لبنان المقبلة

الجمعة 28 فبراير 2020 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينهي تدريبا استعدادا لحرب لبنان المقبلة


القدس المحتلة / سما /

 انهى جيش الاحتلال الخميس مرحلة التدريبات لتحسين جاهزية استعدادا لحرب لبنان المقبلة.

وذكرت مصادر عبرية ان التدريبات للفرقة 36 المتواجدة على الجبهة الشمالية وتشمل لواء المدرعات 7 ولواء جولاني، مشيراً إلى ان التدريبات استمرت لمدة اسبوعين بهدف رفع الجاهزية واستعداد الألوية للحرب المقبلة في لبنان بالإضافة إلى تفعيل منظومة السيطرة والمراقبة الجديدة التابعة لقوات البرية والتي ستدخل الخدمة في لواء المدرعات 7 ولواء جولاني.

وذكر قائد الفرقة 36 أفي غيل ان الجيش انهى تدريبات معقدة بدأت في الانتقال من حالة الروتين إلى الطوارئ ومنها مباشرة إلى المهام الدفاعية والهجومية وتدمير العدو والمناورة المدرعة إلى العمق لإزالة التهديد"، متابعا"ان التدريبات تحاكي حرب لبنان المقبلة.

#جيش الاحتلال #حرب #لبنان

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