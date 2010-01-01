24 ألف دولار تكلفة وجبة العشاء لنتنياهو وزوجته

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 13 العبرية، الليلة الماضية، أن نير هيفيتز المستشار الإعلامي السابق لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قدم شهادة للشرطة الإسرائيلية حول تناول نتنياهو وزوجته العشاء في أحد مطاعم موسكو بتكلفة وصلت إلى 24 ألف دولار.

ووفقًا للقناة، فإن ذلك حدث في شباط/ فبراير 2010، خلال زيارتهما موسكو، حيث تناولا وجبة عشاء وطلبا "سيجار" و "نبيذ" من النوع الفاخر.

وبين هيفيتز إن جيل شيفر رئيس العلاقات الخارجية في مكتب نتنياهو سابقًا، أبلغه بذلك مشيرًا إلى أن نتنياهو نقل الفاتور لرجل أعمال ملياردير كان يجلس بالقرب منهما من أجل دفعها.

وقال حزب الليكود تعليقًا على ذلك، إن هذه قصة وهمية أخرى وهدفها إيذاء نتنياهو قبل الانتخابات.

فيما قال حزب أزرق - أبيض، إن الطعام السنوي لأسرة لديها طفلان في تل أبيب يصل إلى 27 ألف شيكل، بينما نتنياهو وزوجته تناولا طعامًا بمبلغ 100 ألف شيكل (24 ألف دولار).