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حالة الطقس : أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الجمعة 28 فبراير 2020 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة


رام الله / سما /

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

السبت :غائم جزئي وماطر

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

الأحد :غائم جزئي

يكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً إلى بارد نهاراً، وبارد جداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

الإثنين :غائمة قليلاً
 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الثلاثاء : غائمة قليلاً

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً صافياً، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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