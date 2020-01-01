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جنين: فصائل العمل الوطني تؤكد التفافها حول الرئيس والقيادة في مواجهة "صفقة القرن"

الخميس 27 فبراير 2020 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: فصائل العمل الوطني تؤكد التفافها حول الرئيس والقيادة في مواجهة "صفقة القرن"


جنين / سما /

 أكدت فصائل العمل الوطني في جنين، مساء اليوم الخميس، التفافها حول الرئيس محمود عباس والقيادة في مواجهة التحديات التى تواجه المشروع الوطني وفي المقدمة منها "صفقة القرن".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته فصائل العمل الوطني برئاسة منسقها في جنين راغب أبو دياك، في مقر جبهة التحرير الفلسطينية.

وحيا المجتمعون صمود الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل الهجمة بحقهم من قبل سلطات الاحتلال.

واستعرض المجتمعون التطورات التي تحيط بالمشروع الوطني وتهدف النيل منه من قبل الإدارة الأميركية واليمين الإسرائيلي والقوى المناهضة للسلام، وحق شعبنا في الحرية والاستقلال ونيل حقوقه .

وطالب المجتمعون بتحكيم لغة العقل والحوار والتصرف بحكمة في علاج كل القضايا التي تتعلق بشأننا الداخلي، مؤكدين أن روح العلاقة بين المواطن والمسؤول يجب ان تحتكم لكوننا جسم واحد في علاج قضايانا والتي يجب ان تقتصر على لغة الحوار بعيدا عن استخدام السلاح بكل أشكاله .

واتفق المجتمعون على احياء المناسبات الوطنية، وتركيز جميع الفعاليات للحفاظ على المشروع الوطني لإفشال المؤامرات التي تحاك بحق شعبنا ومشروعنا الوطني.

واتفق المجتمعون على إطلاق أكبر سارية ورفع أكبر علم على تلال قرية كفيرت الصامدة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر آذار المقبل.

#جنين #الفصائل الفلسطينية #الرئيس عباس #صفقة القرن

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