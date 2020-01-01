مجدلاني يبحث مع السفير الروسي آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

رام الله / سما /

بحث الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، مع سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين، غوتشا بواتشيدزه، في رام الله، اليوم الخميس، آخر المستجدات السياسية والتطورات على الساحة السياسية الفلسطينية.

وأشاد مجدلاني، خلال اللقاء، بموقف روسيا الاتحادية من الخطة الاميركية الاسرائيلية المعروفة اعلاميا (صفقة القرن)، بمواقفها الداعمة للحقوق الثابتة والشرعية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية، تمر بمرحلة دقيقة للغاية، خاصة في ظل طرح المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية الهادف إلى تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، كما استعرض الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الثابت برفض الصفقة، قائلا أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس.

من جانبه، أكد السفير بواتشيدزه الموقف الروسي الثابت بأن تحقيق السلام العادل لا يمكن أن يتم إلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.