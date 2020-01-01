  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني يبحث مع السفير الروسي آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

الخميس 27 فبراير 2020 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يبحث مع السفير الروسي آخر التطورات على الساحة الفلسطينية


رام الله / سما /

بحث الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، مع سفير روسيا الاتحادية لدى دولة  فلسطين، غوتشا بواتشيدزه، في رام الله، اليوم الخميس، آخر المستجدات السياسية والتطورات على الساحة السياسية الفلسطينية.

وأشاد مجدلاني، خلال اللقاء، بموقف روسيا الاتحادية من الخطة الاميركية الاسرائيلية المعروفة اعلاميا (صفقة القرن)،  بمواقفها الداعمة للحقوق الثابتة والشرعية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى  أن القضية الفلسطينية، تمر بمرحلة دقيقة للغاية، خاصة في  ظل طرح المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية الهادف إلى تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، كما استعرض الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الثابت برفض الصفقة، قائلا أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس.

من جانبه، أكد السفير بواتشيدزه الموقف الروسي الثابت بأن تحقيق السلام العادل لا يمكن أن يتم إلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

#مجدلاني

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الفيديو : شاب فلسطيني يحرق نفسه في خانيونس جنوب قطاع غزة

الصحة الفلسطينية تعلن عن تفاصيل جديدة حول فايروس "كورونا" في فلسطين

لهذا السبب .. بينت يقرر مصادرة 4 ملايين دولار من شركة صرافة تعمل في غزة

مقاتلات اسرائيلية تسقط طائرة مسيرة قبالة سواحل غزة

رئيس الموساد السابق ينتقد جريمة خانيونس ويؤكد :" حماس والجهاد أقوى من قبل"

اعتراف إسرائيلي بفشل التعامل مع غزة : "كالشوكة بحلقنا"

تقدير إسرائيلي : حماس تدير "حرب عصابات" و الحسم العسكري معها "عبثي"

الأخبار الرئيسية

الحكومة تكشف: ارتفاع الاقتطاعات المالية لـ 667 مليون شيكل وتدعو النقابات إلى حوار وطني

بالاسماء.. قرار رئاسي بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية

الأحمد: حتى الآن لم ترسل حماس "ردا واضحا" بشأن موعد زيارة وفد المنظمة لغزة

الاحتلال يبدأ بتصدير العجول إلى الضفة.. ومسؤول اسرائيلي يهدد بفرض عقوبات على السلطة في هذه الحالة

استعادة الوحدة محور البحث.. لافروف يلتقي هنية الاثنين المقبل في موسكو