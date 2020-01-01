الإفراج عن الكاتب إسماعيل رمضان بعد اعتقالٍ إداريّ استمر 21 شهراً

بيت لحم / سما /

أطلقت سلطات الاحتلال سراح الكاتب السياسي إسماعيل عطية رمضان (59 عاماً) من سكان مخيم الدهيشة، جنوبيّ بيت لحم، بعد اعتقال إداري استمر 21 شهراً.

ونظمت الجبهة الشعبية حفل استقبال بهذه المناسبة بمشاركة ممثلي القوى والفعاليات وأصدقاء الأسير وذويه، حيث قدم الحضور التهاني للأسير رمضان وعائلته بهذه المناسبة، متمنين الإفراج العاجل وغير المشروط لكافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

وندد الحضور بسياسة الاعتقال الإداري التي تتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية، مشددين على ضرورة الضغط على إسرائيل لإلغائها.