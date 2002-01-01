  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر: 24 مُصابا إثر خروج قطار عن مساره

الخميس 27 فبراير 2020 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: 24 مُصابا إثر خروج قطار عن مساره


القاهرة /سما/

أُصيب 24 راكبا، اليوم الخميس، جراء انقلاب قطار في مصر، نتيجة خروجه عن القضبان، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأفادت صحيفة الأهرام بأن "24 راكبا أصيبوا إثر انقلاب قطار قادم من مدينة الإسكندرية باتجاه مدينة مرسى مطروح؛ نتيجة خروج الجرار عن القضبان، بينهم اثنان في حالة خطرة".

وأضافت أن "القطار تعرض للانقلاب في المنطقة الواقعة بين قريتي غزالة التابعة لمدينة الضبعة وسيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين".

وأوضحت الصحيفة أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى العلمين الحكومي، فيما لم تذكر أية تفاصيل حول سبب الحادث.

وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة ما أودى بحياة المئات.

وحسب مراقبين، تعود تلك الحوادث بصورة رئيسية إلى تهالك القطارات وشبكة السكك الحديدية.

وفي آب/ أغسطس 2017، قُتل 49 شخصا وأصيب أكثر من 100 في حادث تصادم قطارين للركاب بمحافظة الإسكندرية الساحلية.

بينما وقعت أكبر وأسوأ كارثة قطارات في مصر في شباط/ فبراير 2002 عندما التهم حريق عدة عربات من قطار ركاب متجه من القاهرة إلى أسوان؛ ما أودى بحياة أكثر من 350 آنذاك.

#انحراف قطار #مصر #قطار

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: هكذا أقنع الموساد سلطنة عمان بضرورة استقبال زوجة نتنياهو

شاهد الفيديو : شاب فلسطيني يحرق نفسه في خانيونس جنوب قطاع غزة

الصحة الفلسطينية تعلن عن تفاصيل جديدة حول فايروس "كورونا" في فلسطين

الداخلية تعلن أنها ستكشف اعترافات عملاء السبت المقبل

لهذا السبب .. بينت يقرر مصادرة 4 ملايين دولار من شركة صرافة تعمل في غزة

مقاتلات اسرائيلية تسقط طائرة مسيرة قبالة سواحل غزة

رئيس الموساد السابق ينتقد جريمة خانيونس ويؤكد :" حماس والجهاد أقوى من قبل"

الأخبار الرئيسية

بالاسماء.. قرار رئاسي بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية

الأحمد: حتى الآن لم ترسل حماس "ردا واضحا" بشأن موعد زيارة وفد المنظمة لغزة

الاحتلال يبدأ بتصدير العجول إلى الضفة.. ومسؤول اسرائيلي يهدد بفرض عقوبات على السلطة في هذه الحالة

استعادة الوحدة محور البحث.. لافروف يلتقي هنية الاثنين المقبل في موسكو

اعتراف إسرائيلي بفشل التعامل مع غزة : "كالشوكة بحلقنا"