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"الصحة العالمية": فيروس كورونا المستجد بلغ "نقطة حاسمة"

الخميس 27 فبراير 2020 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية": فيروس كورونا المستجد بلغ "نقطة حاسمة"


جنيف /سما/

 أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الخميس أن فيروس كورونا المستجد بلغ "نقطة حاسمة" عالمياً وحضّ الدول التي طالها الوباء على "التحرك سريعاً" لاحتوائه.

وقال للصحافيين في جنيف: "نحن عند نقطة حاسمة".

وأضاف أن "ما يحصل في بقية العالم هو الآن مصدر قلقنا الأكبر"، مشيراً إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة في الصين.

وحضّ الدول التي لا يزال فيها انتشار فيروس "كوفيد-19" بمراحله الأولى إلى "التحرك سريعاً"، مضيفاً: "إذا تصرفتم بحزم الآن، فيمكن احتواء الفيروس، يمكن تفادي إصابة الناس بالمرض، يمكن أن تنقذوا أرواحاً".

وأضاف: "لا يبدو أن هناك انتقالاً شاسعاً للعدوى على مستوى المجتمع".

وشدد غيبريسوس على أن على كل الدول ضمان جهوزية أنظمتها الصحية للتصدي لانتشار الفيروس.

وأكد "نحن حالياً بوضع دقيق جداً يمكن خلاله لانتشار الفيروس أن يتخذ أي اتجاه ممكن بناء على الطريقة التي نتعامل بها معه".

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #كوفيد 19

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