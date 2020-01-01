كلية الطب في جامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً حول "الكورونا"‏

أطلقت كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية، بتوجيهات من إدارة الجامعة، حملة علمية وعملية للتوعوية بفيروس كورونا الذي بدأ بالانتشار عالمياً، في خطوة تستهدف طلبة الجامعة وكافة العاملين فيها، بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية، لتنعكس إيجابا على الأهالي والمؤسسات.
وباشرت الكلية فعاليات مختلفة، منها إعداد وتوزيع نشرات توعوية، ولقاءات مع أسرة الجامعة والمنصات الاعلامية، ولوحات تعريفية متخصصة تتناول طبيعة الفيروس وسبل مكافحته.
وأكد عميد كلية الطب الدكتور خليل عيسى أنه وبناء على جهود ودور جامعة النجاح في خدمة المجتمع المحلي، ستقوم الكلية بمختلف أقسامها بهذه الحملة.
وقال: إن الحملة تشمل إعداد وطباعة وتوزيع بروشورات تعريفية بفيروس كورونا الذي بدأ من الصين وانتشر في الكثير من دول العالم، وكذلك التوعية بكيفية الوقاية منه بمشاركة أسرة وطلبة كلية الطب وطلبة الاتحاد العالمي – فرع النجاح.
وأضاف: "سنقوم أيضاً بإجراء لقاءات موسعة على مستوى الجامعة تستهدف كافة الفئات تشمل التعريف بالفيروس والتحذير منه وكيفية التعامل والوقاية".
وأشار إلى أن كلية الطب وبالتعاون مع مركز الإعلام في الجامعة، سيطلقان برنامجاً متخصصاً عبر الإذاعة والفضائية حول فيروس كورونا وسبل الوقاية منه.
وستشمل الحملة التي بدأت فعليا بإطلاق سلسلة محاضرات توعوية وتدريبات عملية تقديم مساهمات مجتمعية من خلال التعاون المباشر مع وزارة الصحة والمحافظة والهلال الأحمر والمستشفى الجامعي ومؤسسات مختلفة في سبيل نشر التوعية المجتمعية.
وقال الدكتور عيسى إن الكلية باشرت تشكيل خلية عمل مستمرة تضم أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والعاملين في الكلية، هدفها التوعية والإرشاد ومتابعة تطورات الأمور.
وأضاف أن قسم طب الأسرة والمجتمع سيكون المرجعية للتعامل مع الاستفسارات والإيضاحات بالخصوص، ويمكن أن تكون هذه المرجعية موسعة ومجتمعية بهدف الاستفسارات العامة والرد عليها.
ومن ضمن الفعاليات سيتم إعداد المنشورات الخاصة بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه بالتعاون مع مستشفى النجاح الجامعي، كما سيتم عمل لوحات تعريفية وملصقات إرشادية سيتولى طلبة كلية الطب والفرع الطلابي لاتحاد الطب العالمي في جامعة النجاح، توزيعها وشرحها، وستنشر في مواقع مختلفة بالجامعة.
وقد انطلقت الحملة التوعوية بين طلبة الطب وعلوم الصحة، بعمل معرض صور تعريفي وتوعوي لفايروس الكورونا، وذلك في ساحة كلية الطب.