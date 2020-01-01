كلية الطب في جامعة النجاح تطلق حملةً توعويةً حول "الكورونا"‏

نابلس / سما /

أطلقت كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية، بتوجيهات من إدارة الجامعة، حملة علمية وعملية للتوعوية بفيروس كورونا ‏الذي بدأ بالانتشار ‏عالمياً، في خطوة تستهدف طلبة الجامعة وكافة العاملين فيها، بالتعاون مع المؤسسات ‏المجتمعية، لتنعكس إيجابا على الأهالي ‏والمؤسسات.‏

وباشرت الكلية فعاليات مختلفة، منها إعداد وتوزيع نشرات توعوية، ولقاءات مع أسرة الجامعة ‏والمنصات الاعلامية، ولوحات تعريفية متخصصة تتناول طبيعة الفيروس وسبل مكافحته.‏

وأكد عميد كلية الطب الدكتور خليل عيسى أنه وبناء على جهود ودور جامعة ‏النجاح في خدمة المجتمع المحلي، ستقوم الكلية بمختلف أقسامها بهذه الحملة.‏

وقال: إن الحملة تشمل إعداد وطباعة وتوزيع بروشورات تعريفية بفيروس كورونا الذي بدأ من ‏الصين وانتشر في الكثير من دول العالم، وكذلك التوعية بكيفية الوقاية منه بمشاركة أسرة وطلبة كلية الطب وطلبة الاتحاد العالمي – فرع النجاح.‏

وأضاف: "سنقوم أيضاً بإجراء لقاءات موسعة على مستوى الجامعة تستهدف كافة الفئات تشمل التعريف ‏بالفيروس والتحذير منه وكيفية التعامل والوقاية".‏

وأشار إلى أن كلية الطب وبالتعاون مع مركز الإعلام في الجامعة، سيطلقان برنامجاً ‏متخصصاً عبر الإذاعة والفضائية حول فيروس كورونا وسبل الوقاية منه.‏

وستشمل الحملة التي بدأت فعليا بإطلاق سلسلة محاضرات توعوية وتدريبات عملية تقديم مساهمات مجتمعية من ‏خلال التعاون المباشر مع وزارة الصحة والمحافظة والهلال الأحمر والمستشفى الجامعي ومؤسسات مختلفة في ‏سبيل نشر التوعية المجتمعية.‏

وقال الدكتور عيسى إن الكلية باشرت تشكيل خلية عمل مستمرة تضم أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والعاملين ‏في الكلية، هدفها التوعية والإرشاد ومتابعة تطورات الأمور.‏

وأضاف أن قسم طب الأسرة والمجتمع سيكون المرجعية للتعامل مع الاستفسارات والإيضاحات بالخصوص، ويمكن أن تكون هذه المرجعية موسعة ومجتمعية بهدف الاستفسارات العامة والرد عليها.‏

‏ومن ضمن الفعاليات سيتم إعداد المنشورات الخاصة بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه بالتعاون مع ‏مستشفى النجاح الجامعي، كما سيتم عمل لوحات تعريفية وملصقات إرشادية سيتولى طلبة كلية الطب والفرع الطلابي لاتحاد الطب العالمي في جامعة النجاح، توزيعها وشرحها، وستنشر في مواقع مختلفة ‏بالجامعة.‏

وقد انطلقت الحملة التوعوية بين طلبة الطب وعلوم الصحة، بعمل معرض صور تعريفي وتوعوي لفايروس الكورونا، وذلك في ساحة كلية الطب.