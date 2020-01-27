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بالاسماء.. قرار رئاسي بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية

الخميس 27 فبراير 2020 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء.. قرار رئاسي بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية


رام الله / سما /

أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، قراراً يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، برئاسة المحافظ عزام الشوا.

وأوضحت سلطة النقد في بيان لها، أن المجلس الجديد سوف يباشر أعماله بعد حلف اليمين أمام الرئيس.

وجاء المجلس الجديد على النحو الآتي:
1- محافظ سلطة النقد رئيساً.
2- نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية عضواً.
3- السيد/ فريد غنام ممثلاً عن وزارة المالية.
4- السيد إياد جودة عضواً.
5- السيد/ عرفات عصفور عضواً.
6- الدكتور فراس ملحم عضواً.
7- السيدة سماح صالح عضواً.
8- السيد جون خوري عضواً.
9- السيد سعيد هيفا عضواً.

وأتى القرار –حسب ما ورد في نصه- استناداً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (165) لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/1/2020، وبناء على الصلاحيات المخولة للسيد الرئيس، وتحقيقاً للمصلحة العامة.

والجدير بالذكر أن الرئيس كان قد أصدر قبل شهرين مرسوماً رئاسياً بالتجديد للمحافظ عزام الشوا لولاية ثانية تمتد حتى العام 2023.

#سلطة النقد #الرئيس عباس #عزام الشوا #رام الله

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