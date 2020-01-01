صيدم: حرب نتنياهو على فتح مستمرة

أريحا /سما/

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ونائب أمين سرها صبري صيدم، إن الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو تشن حربا على حركة فتح بأبنائها وقياداتها.

جاءت أقوال صيدم هذه خلال زيارته تضامنية قام بها اليوم الخميس إلى كل من محافظة أريحا والأغوار، وقرية دير نظام في رام الله، حيث زار المجلس القروي في قرية دير نظام والتقى برئيس المجلس بلال التميمي، وذلك تعبيرا عن موقف حركة فتح بقيادة الرئيس محمود عباس بالوقوف مع أبناء هذه القرية التي تعاني من الحصار والاغلاق والاستيلاء على الأراضي، مشيداً بصمود أهل دير نظام وثباتهم على أرضهم.

كما زار صيدم، إقليم حركة فتح في أريحا تضامنا مع أمين سر الإقليم نائل أبو العسل الذي اعتقلته قوات الاحتلال قبل عدة أيام، والتقى بمحافظ أريحا جهاد أبو العسل وكادر الإقليم وممثلي المؤسسات الوطنية والشعبية.

وأكد، خلال اللقاء، أن إجراءات الاحتلال التي تتحامى بدعم أميركي غير مسبوق من خلال ما يسمى صفقة القرن والحرب التي تشنها إسرائيل على الأرض والإنسان وسياسة الاعتقال لقيادات الحركة، لن تزيدنا إلا ثباتا وتمسكا بأرضنا وحقوقنا الوطنية المشروعة.

وأشار إلى اعتقال قوات الاحتلال نبيل أبو قبيطة أمين سر إقليم يطا، وهاني جعارة أمين سر إقليم شمال الخليل، وإلى الاعتقالات اليومية التي يقوم بها الاحتلال بحق أبناء فتح.