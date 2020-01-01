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لجنة التحقيق بوفاة المواطن زكارنة تزور عائلة الشهيد وتستكمل أعمالها

الخميس 27 فبراير 2020 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة التحقيق بوفاة المواطن زكارنة تزور عائلة الشهيد وتستكمل أعمالها


جنين / سما /

 التقى وزير العدل محمد الشلالدة وأعضاء لجنة التحقيق، عائلة وأهل الشهيد صلاح الدين زكارنة، في بلدة قباطية لتقديم واجب العزاء، ولاستكمال أعمال اللجنة.

وقال الشلالدة، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل، إن لجنة التحقيق تعمل بكامل الصلاحيات للوصول إلى الحقائق وبكل مهنية.

وأكد أن لجنة التحقيق التي شُكلت للوقوف على ملابسات الأحداث الأمنية المؤسفة التي وقعت في بلدة قباطية جنوب جنين، وأدت إلى وفاة المواطن صلاح الدين زكارنة، وإصابة الفتى خزيمية، ستستكمل أعمالها وفق المنهجية التي بدأت بها، على أسس مهنية وفي إطار القانون لإحقاق الحق وتبيان المسؤولية.

#جنين #لجنة تحقيق #وفاة زكارنة #قباطية

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