  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الوزير حسين الشيخ يلتقي وزير الخارجية الروسي ونائبه

الخميس 27 فبراير 2020 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير حسين الشيخ يلتقي وزير الخارجية الروسي ونائبه


موسكو /سما/

 التقى رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في موسكو، اليوم الخميس.

وبحث الطرفان مستقبل تطوير علاقات الصداقة التقليدية الفلسطينية-الروسية، مع التركيز على تعميق الحوار السياسي المتعلق بقضايا الشرق الأوسط.

وأكد الجانب الروسي التزامه بمبدأ حل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في الإطار القانوني الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرات السلام العربية. وشدد على أنه لا بديل عن إقامة المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية اللجنة الرباعية الدولية.

كما أكد أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في أقرب، وتحت راية منظمة التحرير الفلسطينية.

كما أجرى الشيخ لقاء مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وافريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

#حسين الشيخ #فتح #لافروف

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: هكذا أقنع الموساد سلطنة عمان بضرورة استقبال زوجة نتنياهو

شاهد الفيديو : شاب فلسطيني يحرق نفسه في خانيونس جنوب قطاع غزة

زعيم تحالف كاحول لافان: أنا ضد تحويل الأموال الى قطاع غزة وخياران أمام حماس!!

الصحة الفلسطينية تعلن عن تفاصيل جديدة حول فايروس "كورونا" في فلسطين

الداخلية تعلن أنها ستكشف اعترافات عملاء السبت المقبل

لهذا السبب .. بينت يقرر مصادرة 4 ملايين دولار من شركة صرافة تعمل في غزة

رئيس الموساد السابق ينتقد جريمة خانيونس ويؤكد :" حماس والجهاد أقوى من قبل"

الأخبار الرئيسية

الأحمد: حتى الآن لم ترسل حماس "ردا واضحا" بشأن موعد زيارة وفد المنظمة لغزة

الاحتلال يبدأ بتصدير العجول إلى الضفة.. ومسؤول اسرائيلي يهدد بفرض عقوبات على السلطة في هذه الحالة

استعادة الوحدة محور البحث.. لافروف يلتقي هنية الاثنين المقبل في موسكو

اعتراف إسرائيلي بفشل التعامل مع غزة : "كالشوكة بحلقنا"

مقاتلات اسرائيلية تسقط طائرة مسيرة قبالة سواحل غزة