الوزير حسين الشيخ يلتقي وزير الخارجية الروسي ونائبه

موسكو /سما/

التقى رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في موسكو، اليوم الخميس.

وبحث الطرفان مستقبل تطوير علاقات الصداقة التقليدية الفلسطينية-الروسية، مع التركيز على تعميق الحوار السياسي المتعلق بقضايا الشرق الأوسط.

وأكد الجانب الروسي التزامه بمبدأ حل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في الإطار القانوني الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرات السلام العربية. وشدد على أنه لا بديل عن إقامة المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية اللجنة الرباعية الدولية.

كما أكد أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في أقرب، وتحت راية منظمة التحرير الفلسطينية.

كما أجرى الشيخ لقاء مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وافريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.