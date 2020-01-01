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وزراء الصحة العرب يدعون لاجتماع طارئ لبحث سبل مكافحة "كورونا"

الخميس 27 فبراير 2020 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزراء الصحة العرب يدعون لاجتماع طارئ لبحث سبل مكافحة "كورونا"


القاهرة /سما/

دعا مجلس وزراء الصحة العرب، خلال أعمال دورته الـــ53، لعقد اجتماع طارئ على مستوى الخبراء لدى وزارات الصحة العربية، لمراجعة خطط الاستعداد والترصد وتبادل الخبرات بشأن سبل مكافحة فيروس "كورونا المستجد"، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس/آذار المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالعاصمة المصرية، القاهرة.

ورحب المجلس، في بيان له اليوم الخميس، بطلب دولة فلسطين بإدراج تجربتها الصحية حول توطين الخدمة على الدورة العادية 55 لمجلس وزراء الصحة العرب عام 2021 .

وأكد المجلس أهمية التعاون بين الدول العربية لتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال الفيروس إلى الدول العربية، والاستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر على مستوى الدول العربية، مشيرا إلى أهمية دعم الدول المتأثرة بالفيروس.

وجاء في البيان، "نحن وزراء ووزيرات الصحة العرب أعضاء مجلس وزراء الصحة العرب المشاركون والمشاركات في اجتماع الدورة العادية (53)، اجتمعنا اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة مملكة البحرين، بهـــدف  تنسيق كافة الجهود العربية للتصدي لفيروس "كورونا المستجد" والإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الدول للحد من إنتشار هذا الوباء الفيروسي، وتعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة في التعامل مع هذا المرض وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية، التي من شأنها تقليل نسب الإصابة، آخذين في الاعتبار بما أصدرته منظمة الصحة العالمية من إرشادات ودلائل علمية للتعامل مع هذا الفيروس على المستوى العالمي وعلى مستوى الدول، حيث تم تصنيف التهديد بهذا الفيروس مرتفعا جدا على مستوى الصين ومرتفعاً على المستوى الدولي والإقليمي، والأخذ بالاعتبار تقييم لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية بشأن فيروس كورونا المستجد حول إعلان منظمة الصحة العالمية هذا الفيروس المستجد طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقًا دوليًا بتاريخ 30 يناير 2020

#وزراء الصحة العرب #كورونا

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