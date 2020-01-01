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الرئيس يعزي العاهل السعودي وولي عهده بوفاة الأمير طلال بن سعود

الخميس 27 فبراير 2020 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي العاهل السعودي وولي عهده بوفاة الأمير طلال بن سعود


رام الله / سما /

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان  بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب الرئيس خلال برقيتين منفصلتين، عن خالص تعازيه وتعازي دولة فلسطين وشعبنا، للعاهل السعودي وولي عهده، وللأسرة السامية وللشعب السعودي الشقيق، وعن مواساتنا الأخوية والقلبية برحيل الأمير طلال بن سعود، بعد حياة قضاها في خدمة وطنه وشعبه.    

وقال الرئيس: نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن عليكم بموفور الصحة، والعمر المديد، وأن يحفظ المملكة وشعبها الشقيق، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الحكيمة والشجاعة، بكل خير ورخاء".

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