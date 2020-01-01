الأزهر: بناء المستوطنات تعدٍ على حقوق الفلسطينيين واستفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين

القاهرة /سما/

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، إعلان الاحتلال الإسرائيلي بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة شرق القدس، معتبرا القرار تعديا صارخا على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين.

وأكد الأزهر في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، موقفه الرافض لهذه القرارات، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع لن تغير من حقيقة عروبة الأرض، وأن الاحتلال الإسرائيلي مغتصب لأراضي غيره من الشعوب صاحبة الحق.

وطالب الأزهر المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للوقوف ضد هذه الخطوات التصعيدية التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي والتي تدفع الوضع الحالي إلى مزيد من التعقيد، واصفا هذه القرارات بـ"الخارقة" لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية، ومنافية تماما لما نصت عليه مواد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الدولة الفلسطينية وقضيتها.