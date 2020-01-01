  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأزهر: بناء المستوطنات تعدٍ على حقوق الفلسطينيين واستفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين

الخميس 27 فبراير 2020 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر: بناء المستوطنات تعدٍ على حقوق الفلسطينيين واستفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين


القاهرة /سما/

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، إعلان الاحتلال الإسرائيلي بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة شرق القدس، معتبرا القرار تعديا صارخا على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين.

وأكد الأزهر في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، موقفه الرافض لهذه القرارات، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع لن تغير من حقيقة عروبة الأرض، وأن الاحتلال الإسرائيلي مغتصب لأراضي غيره من الشعوب صاحبة الحق.

وطالب الأزهر المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للوقوف ضد هذه الخطوات التصعيدية التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي والتي تدفع الوضع الحالي إلى مزيد من التعقيد، واصفا هذه القرارات بـ"الخارقة" لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية، ومنافية تماما لما نصت عليه مواد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الدولة الفلسطينية وقضيتها.

#الأزهر الشريف #المستوطنات #الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: هكذا أقنع الموساد سلطنة عمان بضرورة استقبال زوجة نتنياهو

شاهد الفيديو : شاب فلسطيني يحرق نفسه في خانيونس جنوب قطاع غزة

زعيم تحالف كاحول لافان: أنا ضد تحويل الأموال الى قطاع غزة وخياران أمام حماس!!

الصحة الفلسطينية تعلن عن تفاصيل جديدة حول فايروس "كورونا" في فلسطين

الداخلية تعلن أنها ستكشف اعترافات عملاء السبت المقبل

لهذا السبب .. بينت يقرر مصادرة 4 ملايين دولار من شركة صرافة تعمل في غزة

رئيس الموساد السابق ينتقد جريمة خانيونس ويؤكد :" حماس والجهاد أقوى من قبل"

الأخبار الرئيسية

الأحمد: حتى الآن لم ترسل حماس "ردا واضحا" بشأن موعد زيارة وفد المنظمة لغزة

الاحتلال يبدأ بتصدير العجول إلى الضفة.. ومسؤول اسرائيلي يهدد بفرض عقوبات على السلطة في هذه الحالة

استعادة الوحدة محور البحث.. لافروف يلتقي هنية الاثنين المقبل في موسكو

اعتراف إسرائيلي بفشل التعامل مع غزة : "كالشوكة بحلقنا"

مقاتلات اسرائيلية تسقط طائرة مسيرة قبالة سواحل غزة