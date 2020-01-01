وفد من ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني يبحث التعاون مع رئيس ممثلية رومانيا

الخليل / سما /

بحث وفد من ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني برئاسة رئيس مجلس الإدارة عامر العسيلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، اليوم، مع رئيس الممثلية الرومانية لدى فلسطين كاتلين تريليا، آفاق التعاون بين الجانبين.

وهدفت زيارة الوفد للممثلية الرومانية إلى تعزيز التعاون وإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة والعمل على تفعيل بعضها، بهدف تحسين العلاقات بين رجال الأعمال في الدولتين وتحسين ظروف البيئة الاستثمارية لاجتذاب مشاريع استثمارية.

وأشار العسيلي خلال اللقاء إلى حجم التقدم الذي يشهده القطاع الصناعي في فلسطين، عامة، وفي محافظة الخليل، خاصة، والذي بات بعض المصانع منافساً لأكبر الصناعات في المنطقة، وقادراً على تغطية حاجة الاسواق المحلية، بل وللتصدير الى الكثير من دول العالم وفقاً للمواصفات العالمية، ما يجعل المصنعّ الفلسطيني طرفاً مهماً في عقد صفقات واستثمارات تجارية.

من جهته، أشاد تريليا بجدوى الاستثمار في فلسطين، مؤكداً توفر العناصر المطلوبة بنجاح المشاريع، وداعياً إلى العمل على المستوى الدولي، بما يعمل على تعزيز عناصر الاطمئنان لدى المستثمر الاجنبي، وبالتالي جذبه نحو تنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة مع رجل الأعمال الفلسطيني.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على التوجه نحو تنظيم فعالية مشتركه في القريب العاجل تساهم في تحقيق تقدم ملموس، إن كان ذلك على صعيد التبادل التجاري أو توفير المعلومات المطلوبة كجذب الاستثمارات الرومانية.