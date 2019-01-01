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الاحتلال يبدأ بتصدير العجول إلى الضفة.. ومسؤول اسرائيلي يهدد بفرض عقوبات على السلطة في هذه الحالة

الخميس 27 فبراير 2020 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يبدأ بتصدير العجول إلى الضفة.. ومسؤول اسرائيلي يهدد بفرض عقوبات على السلطة في هذه الحالة


القدس المحتلة / سما /

بدأت السلطات الإسرائيلية اليوم الخميس، بتوريد العجول والأبقار من إسرائيل إلى الضفة الغربية.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية اللواء كامل أبو ركن قال إن شاحنات العجول من إسرائيل بدأت في الدخول إلى الأراضي الفلسطينية.
 
وأوضحت أن إدخال العجول تم وفقاً للاتفاق الذي جرى الأسبوع المقبل، مقابل سماح إسرائيل بتصدير المنتوجات والخضروات من الضفة.
 
وستقوم السلطة بإلغاء المقاطعة المفروضة على الماشية من إسرائيل التي أعلنت عنها في سبتمبر 2019، مقابل  إزالة العقوبات التي فرضها وزير الجيش نفتالي بينيت على التجارة مع السلطة الفلسطينية.
 
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه إذا تم انتهاك التفاهمات المتفق عليها ولم تف السلطة الفلسطينية بالمعايير المحددة لتنفيذ المخطط، فسوف تعود العقوبات وسيتم فرض قيود أكثر صرامة.

#السلطة الفلسطينية #العجول #اسرائيل #الضفة الغربية #منتجات زراعية

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