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فتح باب التسجيل لاختبار أعضاء البعثة الوعظية لموسم الحج المقبل

الخميس 27 فبراير 2020 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح باب التسجيل لاختبار أعضاء البعثة الوعظية لموسم الحج المقبل


غزة / سما /

أعلنت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بقطاع غزة، عن فتح باب التسجيل لاختبار البعثة الوعظية لموسم حج هذا العام 1441هـ 2020 للخطباء والوعاظ الراغبين في المنافسة على عضوية البعثة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للوعظ وليد عويضة أن عملية التسجيل تتم الكترونيًا من خلال موقع الوزارة، منوهًا الى أن الاختبار التحريري الذي سيخوضه المشتركين سيكون الكترونيًا ليتعرف كل متسابق على درجته بمجرد الانتهاء من الاختبار.

وأشار عويضة أن عملية اختيار الوعظ ستتم من خلال مسابقة ومعايير واضحة، حيث ستشمل البعثة الخطباء والوعاظ العاملين بالوزارة سواء مثبتين أو بطالة أو مقطوعة أو متطوعين، منوهًا الى أن إدارته ستقوم بالمزاوجة بين اختبار شخصيات جديدة لم يسبق لها الخروج في كادر البعثة وشخصيات ذات خبرة.

وبين مدير عام الوعظ أن درجات اختبار البعثة الوعظية الذين لم يسبق لهم الحج مع البعثة ستتوزع وفقًا للاختبار التحريري بواقع (50) درجة والمقابلة (30) درجة والأداء خلال العام (20) درجة، لافتًا الى أن أسئلة التحريري سيتم توزيعها ما بين كتاب المغني في فقه الحج والعمرة لسعيد باشنفر دليل الوعظ المعد من الإدارة العامة للوعظ وأسئلة عامة حول الحج وشعائره ومزاراته.

ونوه الى انه سيتم عقد مقابلة شفوية للحاصلين على أعلى عشر درجات في الاختبار التحريري من كل مديرية، على أن يتم اختيار أعلى الدرجات من الناجحين حسب حصة الوعاظ من كل فئة في كل مديرية.

#موسم الحج #الاوقاف #لجنة الوعظ والارشاد

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