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استعادة الوحدة محور البحث.. لافروف يلتقي هنية الاثنين المقبل في موسكو

الخميس 27 فبراير 2020 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
استعادة الوحدة محور البحث.. لافروف يلتقي هنية الاثنين المقبل في موسكو


موسكو /سما/

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري في الثاني من مارس/آذار محادثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، لبحث "آفاق التسوية العربية الإسرائيلية".

وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: إن لافروف سيلتقي هنية في 2/مارس المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

وأضافت: "من المتوقع أن يناقش الاجتماع القادم وبشكل جوهري سبل استعادة الوحدة الفلسطينية في البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك النظر في آفاق التوصل إلى تسوية شاملة في الشرق الأوسط على أساس قانوني معترف به دوليا".

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