  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تظاهرة نسائية في غزة رفضًا لـ "صفقة القرن"

الخميس 27 فبراير 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة نسائية في غزة رفضًا لـ "صفقة القرن"


غزة / سما /

شارك المئات من النساء اليوم الخميس، بتظاهرة ضد ما يسمى "صفقة القرن" أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة.

وجاءت التظاهرة ضمن فعاليات الثامن من آذار، بتنظيم من وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر والمؤسسات والمراكز النسوية في فلسطين.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة، آمال حمد، في بيان ألقته أمام وسائل الإعلام، رفضها "التام لما يسمى بصفقة القرن وتمسكنا بحقنا في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وطالبت حمد المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومنع تمرير الصفقة، كما طالبت كافة الدول بوقف التطبيع مع إسرائيل والعمل على احقاق الحق للشعب الفلسطيني.

كما أكدت على تطبيق قرار ١٩٤ المتعلق بعودة اللاجئين ورفض كافة محاولات ومشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين، مشددةً على ضرورة توحيد كافة الجهود في عملية التصدي الشعبي والوطني للصفقة الأمريكية وجميع المحاولات الالتفافية لتصفية القضية الفلسطينية.

وقالت حمد إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، داعيةً إلى العمل الفوري لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

#مظاهرة نسائية #غزة #صفقة القرن

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: هكذا أقنع الموساد سلطنة عمان بضرورة استقبال زوجة نتنياهو

حماس ترد على التهديدات الإسرائيلية ضد غزة.. وتؤكد وفد قيادي إلى مصر قريباً

زعيم تحالف كاحول لافان: أنا ضد تحويل الأموال الى قطاع غزة وخياران أمام حماس!!

شاهد الفيديو : شاب فلسطيني يحرق نفسه في خانيونس جنوب قطاع غزة

الصحة الفلسطينية تعلن عن تفاصيل جديدة حول فايروس "كورونا" في فلسطين

الداخلية تعلن أنها ستكشف اعترافات عملاء السبت المقبل

لهذا السبب .. بينت يقرر مصادرة 4 ملايين دولار من شركة صرافة تعمل في غزة

الأخبار الرئيسية

استعادة الوحدة محور البحث.. لافروف يلتقي هنية الاثنين المقبل في موسكو

اعتراف إسرائيلي بفشل التعامل مع غزة : "كالشوكة بحلقنا"

مقاتلات اسرائيلية تسقط طائرة مسيرة قبالة سواحل غزة

الاونروا : نواجه عجزا ماليا غير مسبوق في تاريخنا وقد نضطر لتقليص الخدمات في مايو القادم

p

رئيس الموساد السابق ينتقد جريمة خانيونس ويؤكد :" حماس والجهاد أقوى من قبل"