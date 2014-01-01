تظاهرة نسائية في غزة رفضًا لـ "صفقة القرن"

غزة / سما /

شارك المئات من النساء اليوم الخميس، بتظاهرة ضد ما يسمى "صفقة القرن" أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة.

وجاءت التظاهرة ضمن فعاليات الثامن من آذار، بتنظيم من وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر والمؤسسات والمراكز النسوية في فلسطين.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة، آمال حمد، في بيان ألقته أمام وسائل الإعلام، رفضها "التام لما يسمى بصفقة القرن وتمسكنا بحقنا في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وطالبت حمد المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومنع تمرير الصفقة، كما طالبت كافة الدول بوقف التطبيع مع إسرائيل والعمل على احقاق الحق للشعب الفلسطيني.

كما أكدت على تطبيق قرار ١٩٤ المتعلق بعودة اللاجئين ورفض كافة محاولات ومشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين، مشددةً على ضرورة توحيد كافة الجهود في عملية التصدي الشعبي والوطني للصفقة الأمريكية وجميع المحاولات الالتفافية لتصفية القضية الفلسطينية.

وقالت حمد إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، داعيةً إلى العمل الفوري لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.