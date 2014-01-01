افتتاح خط المواصلات الداخلية في طوباس

طوباس /سما /

افتتح وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، اليوم الخميس، خط المواصلات الداخلية في مدينة طوباس، لخدمة المواطنين خاصة طلبة المدارس.

وثمن محافظ طوباس يونس العاصي، دور وزير النقل والمواصلات على الجهود المبذولة للنهوض بواقع المحافظة كونها أحدث محافظة في الوطن، مشيرا إلى أن خط المواصلات الذي تم افتتاحه، سيساهم بشكل أساسي في تسهيل الحياة اليومية، وحركة تنقل المواطنين خاصة طلبة المدارس.

وتطرق لجوانب معاناة المواطنين والمزارعين في المحافظة، خاصة في مناطق الأغوار التي يستهدفها الاحتلال، ويحاول الاستيلاء عليها.

وطالب العاصي أصحاب القرار على مختلف مواقعهم، بزيارة طوباس، والاطلاع على واقعها، والمساهمة في تعزيز بنيتها التحتية لتعزيز صمود أهلها.

من جهته، استعرض سالم مشاريع الوزارة خلال العام المنصرم، التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستحداث بعض الأنظمة لتسهيل استصدار معاملاتهم، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة حققت نجاحا كبيرا.

وأوضح أن الوزارة بدأت العام الجاري بالعمل على مخططات إضافية في مجال تنظيم السير في مختلف المناطق، وتقوم بدراسة احتياجات طوباس وغيرها من المناطق لتنفيذ خطوط سير، بما ينعكس ايجابا على حياة المواطنين.

بدوره، أشار أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة، إلى أهمية دعم هذه المنطقة وتعزيز صمود أهلها، في ظل محاولة تمرير "صفقة القرن" ومحاربة كل مقومات الحياة فيها خاصة بالأغوار.

من جهته، تطرق رئيس نقابة عمال النقل في طوباس حسني بني عودة، إلى أهم الاحتياجات الأساسية في مجال المواصلات في محافظة طوباس والأغوار.