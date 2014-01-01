  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة التزوير في أوراق رسمية

الخميس 27 فبراير 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة التزوير في أوراق رسمية


رام الله / سما /

 أدانت محكمة بداية رام الله، المتهم (ش.أ.ع) بصفته الشخصية، وبصفته ممثلا عن الجهة المتهمة الأولى وهي شركة (ش. ش. ل) عن التهمة الأولى وهي التزوير في أوراق رسمية.

وحكمت عليه، وفق بيان للنائب العام اليوم الخميس، بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وعن التهمة الثانية وهي استعمال مستند رسمي مزور خلافا للمادتين 261 و265 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وتغريم الشركة المدانة الأولى وهي شركة (ش،ش،ل) خمسة آلاف دينار أردني مع وقفها عن العمل عملا بالمادة 36 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

#تزوير #اشغال شاقة #رام الله

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: هكذا أقنع الموساد سلطنة عمان بضرورة استقبال زوجة نتنياهو

حماس ترد على التهديدات الإسرائيلية ضد غزة.. وتؤكد وفد قيادي إلى مصر قريباً

زعيم تحالف كاحول لافان: أنا ضد تحويل الأموال الى قطاع غزة وخياران أمام حماس!!

شاهد الفيديو : شاب فلسطيني يحرق نفسه في خانيونس جنوب قطاع غزة

الصحة الفلسطينية تعلن عن تفاصيل جديدة حول فايروس "كورونا" في فلسطين

الداخلية تعلن أنها ستكشف اعترافات عملاء السبت المقبل

لهذا السبب .. بينت يقرر مصادرة 4 ملايين دولار من شركة صرافة تعمل في غزة

الأخبار الرئيسية

استعادة الوحدة محور البحث.. لافروف يلتقي هنية الاثنين المقبل في موسكو

اعتراف إسرائيلي بفشل التعامل مع غزة : "كالشوكة بحلقنا"

مقاتلات اسرائيلية تسقط طائرة مسيرة قبالة سواحل غزة

الاونروا : نواجه عجزا ماليا غير مسبوق في تاريخنا وقد نضطر لتقليص الخدمات في مايو القادم

p

رئيس الموساد السابق ينتقد جريمة خانيونس ويؤكد :" حماس والجهاد أقوى من قبل"