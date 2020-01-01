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وزير خارجية الحزب الشيوعي الصيني يثمن دعم شعبنا للصين في مواجهة "كورونا"

الخميس 27 فبراير 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية الحزب الشيوعي الصيني يثمن دعم شعبنا للصين في مواجهة "كورونا"


رام الله / سما /

ثمن وزير دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو، دعم أبناء شعبنا خاصة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" للصين في مواجهة فيروس "كوفيد 19- كورونا".

جاء ذلك خلال رسالة جوابية، بعثها تاو لعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، ردا على رسالة الأخير التضامنية مع الشعب الصيني في مواجهة فيروس "كورونا".

وقال تاو، إن الصين بذلت جهودا وطنية موحدة، واتخذت إجراءات صارمة للسيطرة على تفشي الفيروس، وحققت نتائج مرحلية بقيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وعلى رأسها الأمين العام الزعيم شي جينبينغ.

وأضاف: إن الصين حققت نتائج مرحلية بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، وجهود المؤسسات المعنية الصينية، في إنجاز المهام الكبرى، وحشد القدرات المادية والتكنولوجية، والدعم من البلدان الصديقة خاصة دولة فلسطين، ما شكل ثقة لقيادة الحزب، والقدرة على تحقيق الانتصار على هذا الفيروس.

وأكد تاو أن جهود الصين لاحتواء تفشي الفيروس ليس فقط من أجل حماية سلامة الحياة والصحة للشعب الصيني، إنما لتقديم الإسهامات لقضية الصحة العالمية.

وأعرب تاو في رسالته عن اهتمام الحزب الشيوعي الصيني بتطوير علاقات الصداقة مع حركة "فتح" وتعزيز التعاون بين الحزبين، لخدمة الشعبين الصديقين الصيني والفلسطيني، مع تأكيده على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

#الحزب الشيوعي الصيني #كورونا #الصين #فلسطين

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