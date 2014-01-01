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البدء بمشروع إعادة إنشاء 270 وحدة سكنية للمهدمة بيوتهم خلال عدوان 2014

الخميس 27 فبراير 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
البدء بمشروع إعادة إنشاء 270 وحدة سكنية للمهدمة بيوتهم خلال عدوان 2014


غزة / سما /

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الخميس، عن البدء بتنفيذ مشروع إعادة إنشاء أكثر من 270 وحدة سكنية، للمهدمة بيوتهم خلال العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

وأوضح زيارة خلال حفل توقيع ملحق اتفاقية التفاهم بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، أن قيمة المشروع بلغت 10 ملايين دولار، بتمويل من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية.

وشكر زيارة باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية وأبناء شعبنا، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان على دعمهما المتواصل لشعبنا.

وثمن دور الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" في فلسطين آيفون هيلي، ومدير عمليات الأونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي، على الجهود التي يبذلانها في متابعة كافة المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاع.

وأكد زيارة دعم الحكومة لتنفيذ المشروع الحالي، وكافة المشاريع المستقبلية التي تخدم أبناء شعبنا، وتساهم في التخفيف من معاناتهم.

#محمد زيارة #عدوان 2014 #الاشغال العامة #اونروا #الرئيس عباس #قطاع غزة

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