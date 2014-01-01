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اسرائيل تغتال مسؤول رفيع في "حزب الله" بالقنيطرة

الخميس 27 فبراير 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تغتال مسؤول رفيع في "حزب الله" بالقنيطرة


القدس المحتلة / سما /

قتل شخص في قصف نفذته طائرة إسرائيلية من دون طيار، اليوم الخميس، استهدف مركبة في بلدة حضر الواقعة في محافظة القنيطرة، جنوب غربي سورية.

وأوردت الوكالة الرسمية للنظام السوي "سانا" نبأ مفاده أن "مدنيًا قتل باستهداف سيارته من قبل طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي جنوب بلدة حضر".

وفيما شدد وسائل الإعلام المقربة من حزب الله اللبناني على أن القتيل هو مواطن مدني من بلدة خضر، لفتت تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن القتيل هو مسؤول رفيع في "حزب الله" يدعى عماد طويل.

وزعمت التقارير أن طويل عمل على إنشاء قاعدة لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية عند المناطق الحدود.

#الجيش الاسرائيلي #حزب الله #اغتيال #عماد الطويل #القنيطرة #الجولان #الحدود الشمالية

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